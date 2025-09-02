На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бронепоезд с Ким Чен Ыном пересек границу с Китаем

«Голос Кореи»: спецпоезд с Ким Чен Ыном въехал на территорию КНР
KCNA

Специальный поезд, на котором глава Северной Кореи Ким Чен Ын отправился в Пекин на празднование 80-летия Победы во Второй мировой войне, пересек китайскую границу. Об этом сообщает пхеньянская радиостанция «Голос Кореи».

Поезд с делегацией КНДР въехал на территорию Китая 2 сентября рано утром по местному времени.

1 сентября «Би-Би-Си» сообщила, что в вагоне-ресторане бронепоезда северокорейского лидера подают свежих лобстеров и изысканные французские вина.

По мнению журналистов, присутствие Ким Чен Ына на параде станет основой для возможной трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином. Ожидается, что специальный поезд будет двигаться медленно из-за усиленной охраны и доставит лидера КНДР до Пекина за 20-24 часа. Его прибытие запланировано на вторник, 2 сентября.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с главой Северной Кореи.

