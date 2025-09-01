Ушаков рассказал, что РФ и США продолжают работать с лидерами других стран после саммита

Ушаков: Россия и США продолжают работать с лидерами других стран после саммита

Россия и США продолжают работать в контактах с другими лидерами, учитывая достигнутые в Анкоридже договоренности. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Насколько я понимаю, и американская сторона, и наша сторона как раз, используя вот эту договоренность, продолжают работать в том числе в контактах с другими лидерами», — сказал он.

15 августа президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Президент России прибыл в Тяньцзинь по личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Китае российский лидер проведет четыре дня.

Планируется, что после саммита ШОС 1 сентября и ряда встреч с мировыми лидерами на полях мероприятия глава государства отправится в Пекин, где станет главным гостем военного парада, посвященного 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Кроме того, в столице КНР у него продолжится марафон двусторонних переговоров.

