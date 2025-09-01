Советник Трампа предрек США крах при одном условии

США ждет крах, если Верховный суд признает большинство импортных таможенных пошлин, введенных американским президентом Дональдом Трампом, незаконными. Такое мнение выразил советник главы Белого дома по вопросам торговли Питер Наварро, его слова приводит CNBC.

Наварро отметил, что вердикт Апелляционного суда США, который заблокировал введенные Трампом пошлины, поставил под сомнение всю внешнеэкономическую программу администрации Белого дома. Подобное решение советник президента США назвал «партийной несправедливостью в худшем ее проявлении». По его мнению, окончательное решение по этому вопросу повлияет на будущее страны.

«Если мы проиграем дело, президент Трамп будет прав. Это будет конец Соединенных Штатов», — резюмировал Наварро.

30 августа Апелляционный суд США постановил, что Трамп не имел права вводить пошлины в том виде, в каком это было сделано. Поэтому большинство из них были признаны незаконными, сообщило РИА Новости со ссылкой на документ суда.

Дональд Трамп в соцсети Truth Social прокомментировал это решение Апелляционного суда, заявив, что без импортных пошлин, принесших США триллионы долларов, страна была бы полностью разрушена, а ее военная мощь мгновенно уничтожена.

Ранее Трамп сообщил, что Индия предложила снизить пошлины на товары из США.