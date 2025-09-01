Товарооборот между Россией и Ираном за первое полугодие вырос на 11,4%

Путин: товарооборот между РФ и Ираном за первое полугодие вырос на 11,4%

Товарооборот между Россией и Ираном за первое полугодие 2025 года вырос на 11,4%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«Взаимный товарооборот уверенно растет. По итогам 2024 года он вырос на 13%. А в первом полугодии текущего года прибавил еще 11,4%», — сказал Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита ШОС.

В январе текущего года президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Документ призван вывести сотрудничество между Москвой и Тегераном на новый уровень. Также он устанавливает правовые основания для дальнейшего долгосрочного взаимодействия.

Ранее глава минсельхоза Ирана анонсировал увеличения объема торговли с РФ в два раза.