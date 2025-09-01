Пашинян высказался о мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном

Армения привержена достигнутым в США договоренностям с Азербайджаном и полна решимости быстро их реализовать. Об этом на полях саммита ШОС в Тяньцзине заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

Он рассказал, что в результате договоренностей не только откроется сообщение между Арменией и Азербайджаном на внутригосударственном, двустороннем и международном уровнях, но и будут созданы новые логистические возможности для всех государств — членов ШОС.

8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий.

Документ состоит из семи пунктов, которые подчеркивают стремление Азербайджана и Армении к миру, но не фиксируют детали. В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией. Глава Белого дома тогда выразил уверенность в том, что Азербайджан и Армения станут друзьями на долгое время.

Ранее Алиев предупредил Армению о последствиях в случае нарушения мирного соглашения.