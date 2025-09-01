Токаев заявил, что отказ ООН от реформ приведет к потере доверия к организации

Отказ ООН от реформ может подорвать доверие государств к международной организации. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите в формате ШОС+, передает ТАСС.

Он отметил, что в нынешних сложных геополитических реалиях необходимо поддерживать ООН как универсальную и независимую организацию, но в то же время назрела необходимость ее реформы, в первую очередь Совета Безопасности ООН.

«Полностью осознаем всю сложность такой реформы, но иного пути нет. Если нынешнее поколение руководителей откажется от выполнения данной задачи, это может окончательно и бесповоротно подорвать доверие государств к ООН», — сказал президент республики.

На саммите Шанхайской организации сотрудничества была подписана совместная декларация, в которой члены организации заявили о необходимости реформировать ООН, чтобы адаптировать ее к современным политическим и экономическим реалиям.

Ранее Путин рассказал о влиянии ШОС на международные вопросы.