Экс-депутат Рады рассказал, как Парубий получил должность в СНБО

Олейник: Парубия взяли в СНБО в награду за подготовку боевиков на «майдане»

Андрей Парубий получил должности секретаря СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины) и спикера Верховной рады в качестве награды за организацию участников «майдана», включая координацию действий снайперов в гостинице «Украина» в Киеве и причастность к трагическим событиям в Доме профсоюзов в Одессе. Об этом ТАСС сообщил бывший украинский депутат Владимир Олейник.

«Они (снайперы — прим. ред.) рассказывали, что Парубий организовал их перемещение на Майдане, в том числе в гостиницу «Украина» и филармонию, откуда велся уже огонь как в сторону полиции, так и в сторону митингующих. <...> Он получил в результате этого как вознаграждение сперва должность секретаря Совета безопасности и обороны. <...> Потом он получил вдруг спикера парламента», — подчеркнул Олейник.

Он также обвинил Парубия в организации трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, утверждая, что тот выезжал в город, где управлял процессом нападения на участников акции у Дома профсоюзов.

30 августа во Львове на бывшего спикера Рады Парубия произошло вооруженное нападение. По данным украинских СМИ, в него выстрелили не менее восьми раз. Спасти экс-депутата не удалось.

Ранее Зеленский заявил о «тщательной подготовке» покушения на Парубия.