Лидер Китая предложил странам ШОС идею глобального управления

Председатель Китая Си Цзиньпин предложил инициативу глобального управления на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине. Об этом сообщает ТАСС.

Политик подчеркнул, что хотел бы работать со всеми странами-членами ШОС над совместным созданием «более справедливой и равноправной системы глобального управления, а также «сообщества единой судьбы человечества».

Китайский лидер пояснил, что все страны, независимо от их размера или богатства, должны иметь равное участие и возможности в вопросах глобального управления, их голоса должны быть услышаны.

Также политик заявил о необходимости соблюдать принцип верховенства международного права и не допускать двойных стандартов. Глобальное управление, по словам председателя КНР, предполагает разного рода консультации, совместное созидание и использовании ресурсов.

Путин прибыл в Тяньцзинь по личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Китае президент пробудет четыре дня. 1 сентября он примет участие в саммите ШОС и проведет на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. Затем глава государства отправится в Пекин, где станет главным гостем военного парада, посвященного 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Кроме того, в столице КНР у него продолжится марафон двусторонних переговоров.

Ранее лидеры стран ШОС приняли общую стратегию развития на 10 лет.