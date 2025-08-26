В МИД Ирана допустили возобновление вооруженного конфликта с Израилем

Иран допускает возобновление вооруженного конфликта с Израилем и готов к любому развитию событий на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи в интервью газете Asharq Al Awsat.

Отвечая на вопрос о вероятности возобновления конфронтации с Израилем, министр сказал, что «все возможно», Иран готов ко всему.

По его словам, в ходе 12-дневной войны Израиль и США не достигли своих целей, тогда как Иран «героически сопротивлялся и одновременно отвечал на агрессию».

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана под названием «Восстающий лев». В ходе массированной атаки были задействованы более 200 самолетов, которые нанесли удары по ядерным объектам, военным базам и центрам разработки оружия. Иран начал ответную операцию «Истинное обещание — 3».

22 июня США открыто вступили в военный конфликт и атаковали три ядерных объекта исламской республики — Фордо, Натанз и Исфахан. Тегеран в ответ ударил по американской военной базе в Катаре.

Спустя два дня президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня.

Ранее в Иране обвинили Россию в помощи Израилю во время конфликта.