Министр финансов Силуанов в шутку заявил, что ни за что не платит в Китае

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что «ни за что не платит» в Китае. Так он в шутку ответил на вопрос журналиста кремлевского пула Александра Юнашева о том, как глава Минфина расплачивается в условиях неработающих российских карт.

«Я вообще ни за что не плачу», — заявил Силуанов, отвечая на соответствующий вопрос.

На реплику журналиста о том, что за него платят «наши налоги», министр финансов России рассмеялся.

Саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. В нем принимают участие более 20 лидеров государств.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в Шанхае. Она занимается борьбой с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком и развитием торгово-экономических связей. На данный момент в составе ШОС девять стран, также есть государства — наблюдатели.

