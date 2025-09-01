Путин заявил, что ШОС помогает заложить новые основы безопасности в Евразии

Президент России Владимир Путин заявил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является мощным локомотивом утверждения подлинной многосторонности в мире. Его слова приводит ТАСС.

«ШОС вносит ощутимый вклад в укрепление атмосферы сотрудничества <...>, помогая, тем самым, заложить политические и социально-экономические предпосылки для формирования в Евразии новой системы стабильности, безопасности и мирного развития», — заявил он.

По словам российского лидера, объединение помогает заложить основы для создания новой системы стабильности и безопасности в Евразии, которые придут на смену «отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям».

Путин подчеркнул, что деятельность ШОС выстраивается на принципах ОНН, среди которых верховенство международного права, право нации на самоопределение, суверенное равенство, а также невмешательства во внутренние дела стран. По его мнению, эти основы остаются верными и незыблемыми и по сей день.

Глава государства добавил, что ШОС последовательно наращивает влияние на международной арене и выступает локомотивом процессов глобального развития и утверждения настоящей многосторонности.

Путин посетил Китай с четырехдневным визитом. Сейчас он находится в Тяньцзине, на саммите ШОС.

Ранее Путин пообещал рассказать о встрече с Трампом на саммите ШОС.