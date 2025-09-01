Путин на ШОС рассказал о преимуществах нацвалют

Путин: нацвалюты все шире используются во взаимных расчетах в торговле стран ШОС

Национальные валюты все шире используются во взаимных расчетах в торговле стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите ШОС, передает РИА Новости.

По его словам, темпы развития сотрудничества в рамках организации впечатляют. В частности, средний прирост валового внутреннего продукта (ВВП) стран-членов ШОС в 2024 году составил свыше 5%, промышленного производства — 4,6%. Растет и встречная торговля. Все это выше мировых показателей, подчеркнул российский лидер.

Путин посетил Китай с четырехдневным визитом. Сейчас он находится в Тяньцзине, на саммите ШОС. 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоится военный парад по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне, куда российский лидер также приглашен.

После Китая Путин отправится во Владивосток, на десятый Восточный экономический форум, который пройдет с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

Ранее в Кремле сообщили о большом внимании к Путину и делегации России на саммите ШОС.