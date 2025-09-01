Си Цзиньпин призвал как можно скорее создать Банк развития ШОС

Си Цзиньпин: Банк развития ШОС нужно создать как можно скорее

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны как можно скорее создать Банк развития ШОС. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита организации в Тяньцзине, передает ТАСС.

«Необходимо как можно скорее создать Банк развития Шанхайской организации сотрудничества для усиления поддержки сотрудничества государств-членов в сфере безопасности и экономики», — сказал политик.

Саммит ШОС проходит в Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. В нем принимают участие более 20 лидеров государств.

ШОС была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в Шанхае. Она занимается борьбой с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком и развитием торгово-экономических связей. На данный момент в составе ШОС девять стран, также есть государства — наблюдатели.

1 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе саммита ШОС обозначил ключевые вопросы работы организации. Так, белорусский лидер предложил создать механизмы неделимой безопасности в Евразии.

Ранее в Китае организовали банкет для участников саммита ШОС.