Си Цзиньпин призвал как можно скорее создать Банк развития ШОС

Си Цзиньпин: Банк развития ШОС нужно создать как можно скорее
Global Look Press

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны как можно скорее создать Банк развития ШОС. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита организации в Тяньцзине, передает ТАСС.

«Необходимо как можно скорее создать Банк развития Шанхайской организации сотрудничества для усиления поддержки сотрудничества государств-членов в сфере безопасности и экономики», — сказал политик.

Саммит ШОС проходит в Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. В нем принимают участие более 20 лидеров государств.

ШОС была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в Шанхае. Она занимается борьбой с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком и развитием торгово-экономических связей. На данный момент в составе ШОС девять стран, также есть государства — наблюдатели.

1 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе саммита ШОС обозначил ключевые вопросы работы организации. Так, белорусский лидер предложил создать механизмы неделимой безопасности в Евразии.

Ранее в Китае организовали банкет для участников саммита ШОС.

