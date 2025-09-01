На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко обозначил ключевые вопросы работы ШОС

Лукашенко выступил за создание механизмов неделимой безопасности в Евразии
true
true
true
close
Evgenia Novozhenina/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обозначил ключевые вопросы работы ШОС. Об этом сообщает БелТа.

Так, белорусский лидер предложил создать механизмы неделимой безопасности в Евразии. В частности, Лукашенко напомнил, что Белоруссия выступала с инициативой разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Также Минск, по его словам, приветствует работу по созданию Универсального центра ШОС по противодействию вызовам и угрозам безопасности, а также Антинаркотического центра ШОС.

Помимо этого, президент Белоруссии предложил упростить процедуры торговли.

«Уже сегодня объем торговли между странами ШОС превысил $2 трлн, и такие цифры не предел. Расчеты в национальных валютах, создание совместных фондов, инвестиции в цифровую экономику и зеленые технологии — все это будет в центре нашего внимания», — сказал глава государства.

Накануне Лукашенко заявил, что Белоруссия активно участвует в формировании нового мирового порядка. По его словам, страны Глобального Юга действуют исходя из своих интересов, настаивают на мирном урегулировании различных конфликтов, а также выступают за участие всех стран в решении глобальных проблем.

Ранее Лукашенко неформально пообщался с более чем 10 лидерами в кулуарах саммита ШОС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами