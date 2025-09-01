Стало известно, сколько россиян хотят новых ограничений на продажу алкоголя

Только 33% россиян выступили за введение дополнительных ограничений на продажу алкоголя в России. Об этом свидетельствуют результаты опроса Новости Mail, которые есть у «Газеты.Ru».

Согласно исследованию, 66% россиян выступили против такой меры.

«22% занимают противоположную позицию и выступают за введение новых ограничений», — говорится в результатах опроса.

Отмечается, что 11% респондентов считают, что новые меры «скорее нужны».

По мнению большинства (68%) респондентов, которые выступают против введения дополнительных ограничений на продажу алкоголя, новые меры не повлияют на уровень его потребления. Пятая часть россиян считает, что инициатива вовсе приведет к росту потребления напитков.

В начале апреля в Вологодской области вступили в силу ограничения на торговлю алкогольными напитками, которые позволяют приобретать их в будние дни только с 12:00 до 14:00.

Также в Московской области с 1 сентября 2025 года будет запрещено продавать алкоголь во дворах жилых многоэтажных домов.

Этот закон был принят местной думой во время весенней сессии после многочисленных жалоб граждан. Люди пожаловались депутатам на то, что из-за этих торговых точек они часто сталкиваются с шумом и ссорами.

