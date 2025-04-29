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Россия и Узбекистан расширят сотрудничество в сфере промышленности

Экономический рост Узбекистана станет основой для совместных проектов с Россией
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Алюминиевая ассоциация

В ответ на глобальные вызовы необходимо расширять горизонты сотрудничества. Об этом на пятой международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» заявил первый зампред правительства России Денис Мантуров.

Он подчеркнул, что взаимовыгодные проекты в Центральной Азии могут стать дополнительным драйвером развития для целого ряда отраслей.

По словам Мантурова, только в Узбекистане реализуется более 650 совместных проектов на сумму 67 млрд долларов США. Так, экономика страны демонстрирует устойчивый рост: в 2024 году ВВП увеличился на 6,5%, а прогноз на ближайшие годы предполагает дальнейшее повышение показателей – в 2025 году на 6%, в 2026 году на 6,1%, и в 2027 году на 6,3%. Рост обусловлен увеличением промышленного производства, которое в первом квартале 2025 года составило 6,5%.

На сессии «Инфраструктурный запрос свыше: кросс-секторальное партнерство и инновации для передовых инфраструктурных проектов в Узбекистане» председатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская отметила важность подписанных соглашений о применении российских стандартов в Узбекистане. Она считает, что это послужит дополнительным стимулом для развития двусторонней производственной кооперации и перехода на инновационные экологичные материалы.

«Мы открыты к партнерству с узбекскими предприятиями и организациями для совместного участия в инфраструктурных проектах по развитию энергетики, транспорта, строительства и промышленности в целом, способствуя развитию экономик России и Узбекистана», — отметила она.

Казовская подчеркнула, что алюминий является ключевым материалом для строительства, где его доля потребления составляет более 25%. Она добавила, что российские предприятия разработали новые алюминиевые сплавы, которые находят применение в энергетике, транспорте, машиностроении и дорожную инфраструктуру, в том числе мосты, шумозащитные экраны, придорожная инфраструктура и другое.

«В последние годы отечественные предприятия и научные институты разработали целый ряд инновационных алюминиевых сплавов, что послужило импульсом для существенного расширения применения алюминия в различных отраслях. Мы готовы делиться успешными практиками и развивать сотрудничество во всех направлениях», — отметила она.

По ее мнению, это создаст дополнительные возможности для укрепления экономики обеих стран за счет развития алюминиевой отрасли.

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