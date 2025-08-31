На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинца, угрожавшего поджогами в Польше из-за отмены пособий, депортировали на родину

Польша депортировала украинца, угрожавшего поджогами из-за отмены пособий
true
true
true
close
Czarek Sokolowski/AP

Польша депортировала гражданина Украины, который угрожал поджогами в связи с отменой социальных выплат для неработающих украинских беженцев. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский в социальной сети X.

Инцидент произошел после публикации в TikTok видео, где пользователь под ником stepan3336, демонстрируя тушение пожара, утверждал, что дом подожгли украинцы, и требовал вернуть пособия, угрожая новыми поджогами.

«Гражданин Украины, который на видео угрожал поджогами, был принудительно доставлен и депортирован на Украину сотрудниками Пограничной стражи», — написал Кервиньский.

Решение о депортации принято на фоне отмены социальных выплат для неработающих украинских беженцев в Польше. Президент страны Кароль Навроцкий 25 августа наложил вето на соответствующий закон.

В ночь на 31 августа стало известно, что Польша выдворила на родину 15 граждан Украины, виновных в различных преступлениях и правонарушениях. Лица, которых выдворили из Польши, неоднократно наказывались за преступления и правонарушения, в том числе за хранение и распространение наркотиков.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы три года воровали у поляков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами