Украинца, угрожавшего поджогами в Польше из-за отмены пособий, депортировали на родину

Польша депортировала гражданина Украины, который угрожал поджогами в связи с отменой социальных выплат для неработающих украинских беженцев. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский в социальной сети X.

Инцидент произошел после публикации в TikTok видео, где пользователь под ником stepan3336, демонстрируя тушение пожара, утверждал, что дом подожгли украинцы, и требовал вернуть пособия, угрожая новыми поджогами.

«Гражданин Украины, который на видео угрожал поджогами, был принудительно доставлен и депортирован на Украину сотрудниками Пограничной стражи», — написал Кервиньский.

Решение о депортации принято на фоне отмены социальных выплат для неработающих украинских беженцев в Польше. Президент страны Кароль Навроцкий 25 августа наложил вето на соответствующий закон.

В ночь на 31 августа стало известно, что Польша выдворила на родину 15 граждан Украины, виновных в различных преступлениях и правонарушениях. Лица, которых выдворили из Польши, неоднократно наказывались за преступления и правонарушения, в том числе за хранение и распространение наркотиков.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы три года воровали у поляков.