«Радиостанция Судного дня» дважды вышла в эфир перед саммитом ШОС

«Радиостанция Судного дня» передала два сообщения перед саммитом ШОС
Andrei_Diachenko/Shutterstock/FOTODOM

Перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае радиостанция УВБ-76, также известная как «Радиостанция Судного дня», вышла на связь два раза. Первое сообщение опубликовано в ее Telegram-канале в 15:52.

«НЖТИ 59428 АФОНОДЕК 5598 3446», — говорится в посте.

В 17:30 УВБ-76 разместила второй пост: «НЖТИ 42117 АННАМИТ 9261 3472».

Обычно УВБ-76 транслирует жужжащий дежурный сигнал, иногда прерывающийся на зашифрованные послания. Из-за этого характерного звука ее называют «Жужжалкой»

На этой неделе «Радиостанция Судного дня» установила рекорд с 19 сообщениями за сутки. 28 августа она вышла в эфир с 18 зашифрованными посланиями, а 27 августа передала слово «нитромопс».

Вечером 31 августа в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» в китайском городе Тяньцзине начинается двухдневный 25-й саммит ШОС. После торжественной встречи и традиционной церемонии фотографирования лидеров ждет прием и концерт. На мероприятии будут рассмотрены состояние и перспективы расширения сотрудничества по всем направлениям деятельности ШОС, а также актуальные международные и региональные вопросы. А 1 сентября состоится заседание в формате «ШОС плюс». К лидерам государств — членов организации присоединятся руководители стран-наблюдателей, партнеров по диалогу объединения, приглашенных китайской стороной.

Ранее Трамп опубликовал таинственный пост после слухов о своей кончине.

