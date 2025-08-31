На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Индонезии принял требования протестующих

Президент Индонезии Субианто объявил об отмене льгот для парламентариев
true
true
true
close
Achmad Ibrahim/AP

Президент Индонезии Прабово Субианто на фоне протестов в стране принял требования протестующих, отменив надбавки для парламентариев и введя мораторий на их зарубежные командировки. Об этом сообщает Al Jazeera.

«В ответ на искренние запросы народа я получил информацию от председателей партий, что они приняли решительные меры в отношении членов парламента, против тех депутатов, которые могли сделать недостоверные заявления», — заявил Субианто.

Он отметил, что надбавки и мораторий на зарубежные командировки для депутатов будут введены с понедельника, 1 сентября 2025 года.

Президент Индонезии добавил, что протесты должны проходить мирно, если люди разрушили общественные объекты или разграбили частные дома, то «государство должно вмешаться, чтобы защитить своих граждан». Субианто рассказал, что приказал военным и полиции принять строгие меры против бунтовщиков и мародеров.

30 августа сообщалось, что Субианто отменил поездку в Китай из-за беспорядков в стране.

28 августа тысячи индонезийских рабочих вышли на массовые протесты в Джакарте. Протестующие бросали камни и запускали фейерверки, полицейские отвечали слезоточивым газом. Участники демонстраций требовали улучшения условий труда и повышения зарплаты, а также роспуска парламента. После попыток рабочих попасть в полицейских фейерверками стражи порядка стали оттеснять протестующих, несколько раз применив слезоточивый газ.

Ранее стало известно о последствиях протестов в Индонезии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами