Президент Индонезии принял требования протестующих

Президент Индонезии Прабово Субианто на фоне протестов в стране принял требования протестующих, отменив надбавки для парламентариев и введя мораторий на их зарубежные командировки. Об этом сообщает Al Jazeera.

«В ответ на искренние запросы народа я получил информацию от председателей партий, что они приняли решительные меры в отношении членов парламента, против тех депутатов, которые могли сделать недостоверные заявления», — заявил Субианто.

Он отметил, что надбавки и мораторий на зарубежные командировки для депутатов будут введены с понедельника, 1 сентября 2025 года.

Президент Индонезии добавил, что протесты должны проходить мирно, если люди разрушили общественные объекты или разграбили частные дома, то «государство должно вмешаться, чтобы защитить своих граждан». Субианто рассказал, что приказал военным и полиции принять строгие меры против бунтовщиков и мародеров.

30 августа сообщалось, что Субианто отменил поездку в Китай из-за беспорядков в стране.

28 августа тысячи индонезийских рабочих вышли на массовые протесты в Джакарте. Протестующие бросали камни и запускали фейерверки, полицейские отвечали слезоточивым газом. Участники демонстраций требовали улучшения условий труда и повышения зарплаты, а также роспуска парламента. После попыток рабочих попасть в полицейских фейерверками стражи порядка стали оттеснять протестующих, несколько раз применив слезоточивый газ.

