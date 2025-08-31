На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Си и Эрдоган договорились вывести отношения Китая и Турции на новый уровень

Си Цзиньпин и Эрдоган договорились наращивать двустороннее сотрудничество
true
true
true
close
Yan Yan/Global Look Press

Днем председатель КНР Си Цзиньпин в городе Тяньцзин встретился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает CCTV.

По словам китайского лидера, КНР и Турция — развивающиеся и важные страны глобального Юга, обладающие духом независимости и самостоятельности. А поддержание отношений между ними отвечает интересам региона.

«В следующем году исполняется 55 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Турцией, и обе стороны должны воспользоваться этой возможностью, чтобы вывести двусторонние отношения на новый уровень», — подчеркнул Си.

Он призвал Эрдогана развивать три аспекта двухсторонних отношений:

  • укреплять взаимное политическое доверие и поддерживать друг друга в вопросах, беспокоящих и интересующих Пекин и Анкару;

  • углублять работу в рамках проектов «Один пояс — один путь», железнодорожного экспресса «Китай-Европа» и Транскаспийского международного транспортного маршрута и других традиционных областях;

  • сотрудничать в рамках G20, ШОС и ООН.

Эрдоган заявил, что Турция придает большое значение развитию отношений с КНР, готова развивать двусторонние отношения и будет придерживаться принципа одного Китая.

Турецкий лидер прилетел в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества/ШОС (международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в Шанхае. Она занимается борьбой с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком и развитием торгово-экономических связей. Сейчас в состав ШОС входят 10 стран: кроме государств-основателей, Белоруссия, Индия, Иран и Пакистан). Он начнется в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» в китайском городе Тяньцзин вечером 31 августа. После торжественной встречи и традиционной церемонии фотографирования лидеров ждет прием и концерт. На мероприятии будут рассмотрены состояние и перспективы расширения сотрудничества по всем направлениям деятельности ШОС, а также актуальные международные и региональные вопросы.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, зачем Путин едет в Китай.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами