На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Нидерландах правая партия пообещала восстановить диалог с Россией

Партия FvD в Нидерландах поддержала нормализацию отношений с РФ и отмену санкций
true
true
true
close
Unsplash

Правая нидерландская партия «Форум за демократию» (FvD) пообещала нормализовать отношения с Россией и отменить антироссийские санкции. Об этом говорится в предвыборном манифесте объединения на официальном сайте.

«Мы хотим нормализовать отношения с Россией. Мы снимем санкции с России, чтобы торговля и сотрудничество могли быть восстановлены», — говорится в статье.

При этом премьер-министр Нидерландов Дик Схоф по итогам виртуальной встречи «коалиции желающих» заявил, что Нидерланды совместно с другими странами Евросоюза (ЕС) продолжат оказание помощи Киеву, а также введут новые санкции против России.

4 августа министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что страна поставит Украине американские системы вооружения на €500 млн, включая ЗРК Patriot.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поприветствовал это решение Нидерландов и призвал остальные страны альянса последовать их примеру и внести свой вклад в инициативу по распределению бремени.

Ранее глава Еврокомиссии раскрыла свое видение гарантий безопасности для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами