В Нидерландах правая партия пообещала восстановить диалог с Россией

Партия FvD в Нидерландах поддержала нормализацию отношений с РФ и отмену санкций

Правая нидерландская партия «Форум за демократию» (FvD) пообещала нормализовать отношения с Россией и отменить антироссийские санкции. Об этом говорится в предвыборном манифесте объединения на официальном сайте.

«Мы хотим нормализовать отношения с Россией. Мы снимем санкции с России, чтобы торговля и сотрудничество могли быть восстановлены», — говорится в статье.

При этом премьер-министр Нидерландов Дик Схоф по итогам виртуальной встречи «коалиции желающих» заявил, что Нидерланды совместно с другими странами Евросоюза (ЕС) продолжат оказание помощи Киеву, а также введут новые санкции против России.

4 августа министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что страна поставит Украине американские системы вооружения на €500 млн, включая ЗРК Patriot.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поприветствовал это решение Нидерландов и призвал остальные страны альянса последовать их примеру и внести свой вклад в инициативу по распределению бремени.

Ранее глава Еврокомиссии раскрыла свое видение гарантий безопасности для Украины.