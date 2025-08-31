На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Еврокомиссия в сентябре представит план инвестиций в оборону

Ляйен: ЕК в ближайшие недели представит план инвестиций в оборону ЕС
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия подготовит план по инвестированию дополнительных средств в оборону в ближайшие недели. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в ходе визита в Польшу, передает ТАСС.

Она отметила, что это связано с угрозой со стороны России.

ЕК проанализирует имеющиеся пробелы в объединения и способы их устранения к 2030 году с помощью целевых показателей и контрольных точек, подчеркнула Ляйен.

Соответствующий план будет обсуждаться на неформальном заседании Европейского совета в начале октября, добавила глава Еврокомиссии.

В конце июля президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты и Евросоюз заключили соглашение, согласно которому европейские страны будут оплачивать 100% стоимости всего военного оборудования.

Он подчеркнул, что большая часть вооружений пойдет на Украину. Полученные от Европы средства США планируют тратить на свои оборонные компании. По словам Трампа, подобную сделку необходимо было заключить с Европой еще три года назад.

Ранее Каллас рассказала о вкладе ЕС в гарантии безопасности для Украины.

