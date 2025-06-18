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В администрации президента РФ оценили демографическую ситуацию в мире

Орешкин: демографическая ситуация в мире хуже пессимистических прогнозов
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Алексей Даничев/РИА Новости

Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что глобальные демографические изменения оказались хуже всех пессимистических прогнозов. Его слова приводит ТАСС.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), Орешкин отметил, что проблема перенаселения планеты и потенциальной нехватки ресурсов была озвучена экспертами еще 10–20 лет назад.

«Но то, что мы видим в реальности, и эта реальность зачастую идет хуже всех пессимистических прогнозов, во многих странах население уже начало снижаться», — сказал он.

По его словам, происходят изменения в структуре населения, а нагрузка на работающую его часть стремительно растет. Орешкин считает, что численность населения Земли может не превысить 9 млрд человек. Он подчеркнул, что пик численности населения может быть достигнут уже через 20 лет.

10 июня в Фонде Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) доложили, что темпы рождаемости на всей планете упали до критического уровня, миллионы людей по всему миру не могут завести детей из-за экономических и социальных трудностей. В ходе опроса каждый пятый респондент заявил, что не может завести столько детей, сколько хотел бы.

Ранее депутат предложил выключать россиянам по ночам интернет для повышения рождаемости.

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ПМЭФ – 2025
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