Посол заявил, что в Казахстане 95% населения говорят на русском языке

Посол назвал сильной стороной, что в Казахстане 95% населения говорят по-русски
artaxerxes_longhand/Shutterstock/FOTODOM

В Казахстане примерно 95% населения говорят на русском языке и это является его силой. Об этом заявил ТАСС посол республики в РФ Даурен Абаев.

«В Казахстане, по-моему, 95% населения говорят на русском языке, и мы считаем, что это наша сила — знать русский язык», — сказал он, отметив, что в примерно трех из семи тысяч школ в республике обучение ведется на русском языке.

По его словам, в стране очень рады тому, что все в Казахстане знают русский язык, «потому что это наше, как я еще раз скажу, такое преимущество».

Абаев добавил, что русский язык дает Казахстану конкурентную способность.

В июле первый заместитель казахстанского премьер-министра Роман Скляр во время стратегической сессии выставки «Иннопром-2025» рассказал, что Казахстан и Россия реализуют совместные промышленные проекты и расширяют сотрудничество. Он отметил, что в портфеле инвестиционных совместных проектов 171 проект на сумму более $56 млрд.

Ранее Казахстан опроверг введение визового режима Россией.

