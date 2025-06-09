Казахстан опроверг введение визового режима Россией

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров опроверг информацию о введении визового режима с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Так он прокомментировал информацию о введении новых миграционных требований в РФ с 30 июня, согласно которым необходимо будет заранее уведомлять о пересечении границы. По его словам, аналогичные меры принимает Южная Корея.

«Почему-то в заголовках используют [формулировки], что Россия вводит визовый режим. У нас с РФ безвизовый режим, он и остается, этот безвизовый режим», — сказал он.

По его словам, «не надо будоражить население неправильными заголовками».

До этого МИД РФ предупредил, что Южная Корея в некоторых случаях отказывает во въезде россиянам, прибывающим в республику по безвизу. Корейские власти имеют право сократить срок пребывания на своей территории граждан государства другой стороны, присутствие которых они сочтут нежелательным. Россиян призвали ответственно относиться к получению документа для въезда в Южную Корею, а также быть готовыми рассказать миграционным офицерам Кореи о целях своего визита.

Ранее россиянам рассказали, куда можно поехать без визы в 2025 году.