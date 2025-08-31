На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Крыму отвергли предложенные Зеленским гарантии безопасности для Украины

Константинов назвал предложенные Зеленским гарантии безопасности эскалацией
Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал озвученные Владимиром Зеленским гарантии безопасности для Украины курсом на эскалацию военного конфликта. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, версия Зеленского о гарантиях безопасности для Украины по окончании военного конфликта выглядит так, как если бы он продолжался. Он считает, что это гарантии не для Украины, а для «Зеленского и его банды».

В предложенных им условиях отсутствуют гарантии для России, подчеркнул Константинов. На границу РФ подсовывают «до зубов вооруженного монстра с шизофреническим русофобским режимом», указал политик. Президент Украины стал дорого обходиться «западным хозяевам», также отметил глава крымского парламента.

«Несколько лет это они готовы были терпеть, но перспектива продолжать пускать деньги на ветер или точнее Украину, в течение неопределенно долгого периода - никому не улыбается. Кроме того, кое-где на Западе еще сохраняются приверженцы политического реализма, которые понимают, что безопасность только тогда гарантирована, когда она носит всеобщий характер», — заявил Константинов.

До этого Владимир Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности Киев ожидает от стран Запада. По словам украинского лидера, они должны включать сохранение численности ВСУ и финансирование армии, поддержку союзников в формате «НАТО-лайт» и санкции против России с использованием ее замороженных активов. Он также отверг европейское предложение о создании 40-километровой буферной зоны.

Ранее на Украине отказались признавать Крым российским в каком-либо виде.

