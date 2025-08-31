Названы имена устраненных Израилем хуситских министров

Израиль ликвидировал главу МИД в правительстве хуситов Джамаля Амера и еще трех членов правительства движения. Об этом сообщил РИА Новости источник в Йемене.

Среди уничтоженных при авиаударах Израиля названы министр молодежи и спорта Мухаммед аль-Маулид, министр энергетики и водных ресурсов Али Саиф Хасан и директор канцелярии премьер-министра Мухаммед аль-Кабси. Тяжелые ранения получили министр транспорта и общественных работ хуситов Мухаммед Аяш Кахим и министр коммуникаций Мухаммед аль-Махди.

29 августа стало известно об устранении Израилем премьер-министра правительства Йемена в результате авиаудара по Сане. Израильские истребители бомбили дом в районе Хадда к югу от Саны, где проходило заседание хуситского кабмина.

После атаки глава политсовета йеменского движения «Ансар Аллах» Махди аль-Машат пригрозил Израилю «мрачными днями» и пообещал, что израильтяне больше не будут чувствовать себя в безопасности.

Ранее Израиль объявил о начале новой военной операции против хуситов.