Генсек Совета Европы попал в больницу перед Бледским стратегическим форумом

В ночь на 30 августа в больницу был доставлен 53-летний генсек Совета Европы Ален Берсе. Об этом сообщается на сайте международной организации.

«Его состояние не вызывает опасений, но в качестве меры предосторожности он останется под наблюдением в течение нескольких дней», — говорится в пресс-релизе.

Там отмечается, что из-за госпитализации было отменено участие Берсе в Бледском стратегическом форуме (Блед — город в северо-западной части Словении. — «Газета.Ru»). Властей страны поставили в известность о его отсутствии. Пока неясно, будет ли генсек Совета Европы участвовать в мероприятиях, запланированных на будущую неделю.

В июне лидера демократического меньшинства в сенате Соединенных Штатов Чака Шумера госпитализировали из-за обезвоживания в жару с +32°C. У 74-летнего политика во время тренировки на велотренажере в спортзале сената закружилась голова, после чего его срочно отправили в больницу.

