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Лидер демократов в сенате США попал в больницу из-за жары

NYP: сенатора Чака Шумера госпитализировали из-за обезвоживания
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Jonathan Ernst/Reuters

Лидера демократического меньшинства в сенате Соединенных Штатов Чака Шумера госпитализировали из-за обезвоживания. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

По сведениям источника издания, у 74-летнего политика во время тренировки на велотренажере в спортзале сената закружилась голова, после чего его срочно отправили в больницу.

Представитель Шумера подтвердил факт госпитализации политика из «соображений предосторожности». По его словам, сейчас сенатора уже выписали, и Шумер вернулся на работу в Капитолий.

В последние дни на северо-востоке США установилась чрезвычайно жаркая погода. Температура в Вашингтоне и Нью-Йорке превысила +32°C.

18 июня сообщалось, что главу министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм экстренно госпитализировали. Причиной госпитализации стала аллергическая реакция.

Ранее президент Италии попал в больницу.

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