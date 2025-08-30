Убитый во Львове бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий рвался к власти по трупам людей, выполнял грязную работу на «майдане». Об этом РИА Новости заявил бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.

«Я думаю, это логичное завершение жизни человека, который рвался к власти даже не по головам, а по трупам людей. <...> Это тот самый человек, который сыграл не последнюю роль, если не сказать — одну из важнейших ролей, в том числе выполняя грязную работу, на «майдане», — сказал он.

Килинкарова также заявил, что Парубий имел непосредственное отношение к событиям в Одессе 2 мая.

Бывшего спикера Рады Парубия убили во Львове 30 августа. По данным украинских СМИ, в бывшего парламентария выстрелили не менее восьми раз. Стрелявший в политика был одет как работник службы доставки.

Парубий — один из лидеров «Евромайдана», координатор Самообороны. В России политика называли фактическим организатором трагедии 2 мая в Одессе.

Ранее стала известна возможная причина убийства экс-депутата Рады Кивы.