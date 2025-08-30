В Евросоюзе призвали согласовать решение о судьбе замороженных активов РФ

Европейскому союзу (ЕС) необходимо найти согласованное решение о судьбе замороженных российских суверенных активов до заключения мирного соглашения по Украине. Об этом заявила заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) Кая Каллас, передает РИА Новости.

«Есть много стран ЕС, которые выражают опасения из-за рисков, связанных с использованием замороженных активов. Нам необходимо найти согласованное решение, поскольку после мирного соглашения сразу встанет вопрос, что будет с активами», — сказала она.

Накануне газета Politico сообщила, что Европейский союз обсуждает планы по переводу замороженных на Западе российских активов в «более рискованные инвестиции» для получения от них большей выгоды с целью направить полученные средства на Украину.

В Европе на данный момент заморожены более €200 млрд российских активов, большая часть которых находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Сами средства пока не конфисковали, однако Брюссель передает Киеву прибыль от активов. По данным немецкой газеты Welt, на сегодняшний день Украина уже получила €10 млрд.

