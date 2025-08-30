Бывший спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий, будучи секретарем Совета национальной безопасности и обороны страны координировал применение армии против гражданского населения Донбасса в 2014 году. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

«Ответственен Парубий и за начало АТО и применение армии против гражданских протестов в Донбассе. Будучи секретарем СНБО с февраля по август 2014 года, Парубий непосредственно координировал действия штаба АТО по «зачистке Донбасса» и организации кровопролития», — сказал Мирошник.

Парубия убили во Львове 30 августа. По данным украинских СМИ, в бывшего парламентария выстрелили не менее восьми раз.

Парубий — один из лидеров «Евромайдана», координатор Самообороны. После победы протестующих был в феврале 2014 года назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, затем его избрали в Раду, где он стал вице-спикером, а с апреля 2016 года по август 2019-го — спикером.

В России политика называли фактическим организатором трагедии 2 мая в Одессе. Впоследствии, как сообщалось, экс-спикер создал группу журналистов-расследователей, которая предоставляла ангажированные сведения не только для СМИ, но и для судов, а также непосредственно для Европейского суда по правам человека, чтобы помешать объективному расследованию случившегося.

Ранее появилось фото предполагаемого стрелка, который мог убить Парубия.