Депутат Рады прокомментировал убийство Парубия

Убийство экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия стало следствием террористического режима на Украине и постмайданной политики. Такое мнение высказал внефракционный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в беседе с ТАСС.

«Первое, что самое важное, мы должны зафиксировать и донести нашим читателям, — это то, что это следствие террористического режима на Украине. Это следствие майданного и постмайданного периода, постмайданной политики, а сегодня — теоретического режима», — сказал Дмитрук.

Парубия убили во Львове 30 августа. По данным украинских СМИ в бывшего парламентария выстрелили не менее восьми раз.

Парубий — один из лидеров «Евромайдана», координатор Самообороны. После победы протестующих был в феврале 2014 года назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, затем его избрали в Раду, где он стал вице-спикером, а с апреля 2016 года по август 2019-го — спикером.

В России политика называли фактическим организатором трагедии 2 мая в Одессе. Впоследствии, как сообщалось, экс-спикер создал группу журналистов-расследователей, которая предоставляла ангажированные сведения не только для СМИ, но и для судов, а также непосредственно для Европейского суда по правам человека, чтобы помешать объективному расследованию случившегося.

Ранее появилось фото предполагаемого стрелка, который мог убить Парубия.