Захарова рассказала о работе американских биолабораторий на Украине

Захарова: вопросы РФ о работе биолабораторий на Украине услышаны экспертами США
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Несмотря на отсутствие какой-либо четкой реакции на работу биолабораторий на Украине со стороны США, вопросы России услышаны американским экспертным сообществом. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Таким образом дипломат прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что 36 американских биолабораторий на Украине тестировали препараты на людях.

Захарова подчеркнула, что Россия неоднократно привлекала внимание международного сообщества к опасной, неконтролируемой военно-биологической деятельности Соединенных Штатов за границей, в том числе на Украине.

В частности, за время специальной военной операции на Украине Москве стало известно о реализации военно-биологических программ Пентагона в республике, отдельные аспекты которых афишировались в ходе брифингов Минобороны России, говорится в сообщении.

Захарова также напомнила, что большой вклад в разоблачение США внес итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биолабораторий на Украине. Основой для создания соответствующего доклада послужили в том числе документы, изъятые в ходе СВО, а также опрос многочисленных свидетелей работы Пентагона на украинской территории.

Ранее сообщалось, что Запад проводит в психбольницах Украины опыты по созданию биооружия.

Новости Украины
