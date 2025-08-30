На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Франция хочет представить «план истощения ресурсов» России

МИД Франции заявил о необходимости истощить ресурсы России
Shutterstock

Франция предложит странам Евросоюза на неформальной встрече министров иностранных дел блока в Копенгагене свои инициативы по санкциям против России, который «истощат ресурсы» РФ. Об этом заявил глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ноэль Барро, передает ТАСС.

«Я представлю предложения, разработанные Францией, чтобы мы могли истощить ресурсы, которые (Россия. – «Газета.Ru») вкладывает в эту войну», — сказал министр.

Париж считает верным сделать акцент в санкционном давлении на энергетический и финансовый сектора экономики РФ, а также «на некоторые гражданские» сферы.

При этом 30 августа агентство Bloomberg отмечало, что Евросоюз достиг предела своих возможностей по санкциям, направленным непосредственно против России.

Как пишет Bloomberg, ЕС исторически не склонен вводить вторичные санкции, особенно учитывая недавнюю критику этой политики со стороны администрации Трампа. Однако блок все же начал обсуждения соответствующего шага.

Ранее Мерц заявил, что Германия находится в конфликте с Россией.

Санкции против России
