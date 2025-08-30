Сийярто: Венгрия не поддержит решение ЕС о военной операции на Украине

Венгрия не поддержит военную операцию стран Европы на Украине. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Они хотят принять решение о военной операции ЕС, но мы не поддержим ни одно решение, которое будет противоречить интересам Венгрии и препятствовать мирному процессу», — подчеркнул он.

По словам Сийярто, Брюссель стремится навязать новые финансовые вливания и поставки оружия Украине.

До этого издание Politico писало о том, что Венгрия может наложить вето на планы Европейского союза проводить военные учения на территории Украины и обучения солдат ВСУ после прекращения огня.

Европейские лидеры рассматривают возможность создания буферной зоны глубиной около 40 км между позициями Украины и России. Инициатива обсуждается на европейском уровне, при этом Москва заявляла о собственных планах по созданию подобных зон. В Киеве такие предложения воспринимают как попытку закрепить контроль России над занятыми территориями. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее канцлер Германии заявил, что Путин и Зеленский не встретятся.