Профессор США назвал идеи России по украинскому конфликту «эффективными»

Сакс: условия эффективного мира на Украине близки к тем, что предлагает Россия

Условия эффективного мирного соглашения по украинскому конфликту очевидны, они во многом совпадают с предложениями, с которыми Россия выступала в течение многих лет. Об этом РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«Украина должна быть нейтральной. Украина не должна быть членом НАТО. Гарантии безопасности должны быть взаимными как для России, так и для Украины, так как существует обеспокоенность с обеих сторон», — сказал он.

Сакс примет участие в сессии форума о перспективах развития ООН.

ВЭФ пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Главной темой станет «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Участие в ВЭФ в этом году подтвердили более 70 стран. В рамках деловой программы форума пройдет порядка 90 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Также состоятся двусторонние бизнес-диалоги «Россия — АСЕАН», «Россия — Индия», «Россия — Китай», «Россия — Таиланд».

