На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Профессор США назвал идеи России по украинскому конфликту «эффективными»

Сакс: условия эффективного мира на Украине близки к тем, что предлагает Россия
close
Vasily Fedosenko/Reuters

Условия эффективного мирного соглашения по украинскому конфликту очевидны, они во многом совпадают с предложениями, с которыми Россия выступала в течение многих лет. Об этом РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«Украина должна быть нейтральной. Украина не должна быть членом НАТО. Гарантии безопасности должны быть взаимными как для России, так и для Украины, так как существует обеспокоенность с обеих сторон», — сказал он.

Сакс примет участие в сессии форума о перспективах развития ООН.

ВЭФ пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Главной темой станет «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Участие в ВЭФ в этом году подтвердили более 70 стран. В рамках деловой программы форума пройдет порядка 90 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Также состоятся двусторонние бизнес-диалоги «Россия — АСЕАН», «Россия — Индия», «Россия — Китай», «Россия — Таиланд».

Ранее экс-советник Камалы Харрис раскрыл возможный сценарий США для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами