Экс-советник Камалы Харрис раскрыл возможный сценарий США для Украины

Дипломат Гордон допустил, что конгресс США применит сценарий Тайваня для Украины

Американский дипломат и бывший советник вице-президента США Камалы Харрис по национальной безопасности Филип Гордон в интервью агентству Bloomberg допустил, что конгресс Соединенных Штатов может применить сценарий Тайваня для Украины.

По его мнению, Штаты могли бы использовать эту формулу, опираясь на подписанное в прошлом году соглашение о безопасности.

«Этот закон не будет равнозначен оборонному договору, подобному договору НАТО. Однако он официально закрепит обязательство США вооружать и снабжать Украину, оставив открытой возможность вмешательства Соединенных Штатов на ее стороне в случае будущего кризиса», — считает дипломат.

Накануне постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил телекомпании Fox News, что Соединенные Штаты Америки поставляют Киеву вооружение, которое позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить глубже по территории России.

Уитакер не уточнил, о каких именно средствах поражения идет речь, однако напомнил, что США намерены продать Украине более трех тысяч дальнобойных ракет ERAM.

Ранее в России рассказали, почему США не прекратят поддерживать Украину.