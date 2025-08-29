На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Операторов бронирования авиабилетов могут обязать хранить данные пассажиров

В РФ хотят обязать операторов бронирования авиабилетов хранить данные пассажиров
Depositphotos

Министерство транспорта России подготовило проект постановления, который обязывает операторов систем бронирования авиабилетов хранить персональные данные пассажиров. С текстом документа ознакомился ТАСС.

Согласно проекту, в автоматизированных системах должны будут сохраняться номера телефонов и адреса электронной почты, указанные при оформлении билета, а также данные учетной записи, IP-адрес и номер порта, с которого производилась покупка. Кроме того, операторам необходимо хранить сведения об используемом электронном средстве платежа.

В Минтрансе пояснили, что изменения направлены на повышение информационной безопасности, защиту персональных данных пассажиров и снижение зависимости российских перевозок от зарубежных сервисов.

В ведомстве отметили, что действующее законодательство не обязывает операторов хранить данные пассажиров, что осложняет их передачу в централизованные базы.

Постановление может вступить в силу с 1 марта 2026 года. По оценкам Минтранса, расходы на выполнение новых требований могут обойтись операторам в 183,8 тыс. рублей в год.

18 августа ТАСС писал, что самый дешевый авиаперелет по России летом текущего года стоил 947 рублей. Речь идет о рейсе из Сочи в Уфу. При этом билет был куплен за два дня до полета. Рейс выполняла авиакомпания Nordwind Airlines. На международных рейсах самым выгодным стал перелет компании Qanot Sharq. Рейс из Москвы в Ташкент обошелся одному из пассажиров в 1,7 тыс. рублей.

Ранее были названы самые частые ошибки при покупке авиабилетов.

