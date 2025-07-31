Названы самые частые ошибки при покупке авиабилетов

Россияне совершают пять ошибок при покупке авиабилетов. Около 62% всех обращений связаны с ФИО. Чаще всего путаница возникает при ручном вводе: ошибка в одной букве, перепутанные имя и фамилия или некорректная транслитерация, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса «Авиасейлс».

«Наиболее частыми «риск-группами» в этом контексте становятся женские имена Анна, Елена, Мария, Дарья, Юлия, и мужские имена — Александр, Сергей, Дмитрий, Михаил. В этих именах ошибка чаще всего возникает из-за автозамены — особенно при бронировании с телефона. Некоторые авиакомпании спокойно относятся к паре опечаток — допускается до трех неточностей в данных. Главное — заметить их вовремя и как можно раньше написать в поддержку: либо продавцу билета, либо напрямую перевозчику. Иногда изменить информацию можно и самостоятельно — через личный кабинет. Все зависит от правил конкретной компании: где-то это бесплатно, где-то потребуется доплата», — отметили в пресс-службе сервиса.

На втором месте среди популярных ошибок — изменения в паспорте (26% обращений). Такое бывает при смене фамилии, получении нового документа или из-за опечаток. В пресс-службе пояснили, что оформлять билет нужно по действующему на момент покупки документу. После получения нового паспорта можно обратиться в службу поддержки — в большинстве случаев корректировка проходит без проблем, при наличии данных предыдущего паспорта.

Еще 7% обращений связаны с ошибками в дате рождения. В пресс-службе сказали, что чаще всего в поддержку обращаются пассажиры старшего возраста: 53% — бэби-бумеры, 28% — миллениалы, 19% — зумеры. По данным сервиса, немного чаще других путаются те, кто родился в мае и августе. В случае ошибки в пресс-службе посоветовали не тянуть с обращением в поддержку. Чаще всего такие данные можно исправить — особенно если до вылета еще есть время.

Около 3% ошибок при покупке билета связаны неверным адресом электронной почты, из-за чего пользователь не получает письмо с авиабилетом. Распространенные ошибки — доменные окончания вроде gmail.ru вместо gmail.com или yamndex.ru вместо yandex.ru. Если билет не пришел в течение трех часов после оплаты, в пресс-службе рекомендовали проверить папку «Спам» в почте — иногда письмо попадает туда. Если его там нет, можно обратиться к продавцу билета: специалисты помогут проверить адрес электронной почты и восстановить доступ к бронированию. Дополнительно билет можно проверить и скачать в личном кабинете — если нужен быстрый доступ без ожидания письма, уточнили в пресс-службе.

Среди популярных причин обращений — вопросы, связанные с датой и временем рейса, заключили в авиакомпании. При поиске во множестве вкладок легко запутаться: выбрать билет, ориентируясь на один месяц, а оформить на другой. Еще один частый повод для уточнений — местное время вылета, указанное в билете: это может сбить с толку при международных перелетах. В пресс-службе сказали, что некоторые билеты можно аннулировать в тот же календарный день, когда была произведена оплата, особенно если вылет не запланирован на ближайшие сутки. Условия зависят от тарифа и политики авиакомпании.

В пресс-службе рекомендовали перед покупкой билета еще раз спокойно сверить паспортные данные, почту, направление и даты. В рутине или спешке можно не заметить мелочь — а потом из-за нее переживать. При повторных бронированиях помогает автозаполнение в личном кабинете — на сайте или в приложении. Это уменьшает шанс случайной опечатки и делает процесс проще, сказали в пресс-службе. Чтобы помочь быстрее, службе поддержки важно сразу получить полную информацию: маршрут, номер заказа, контактные данные и суть запроса. Лучше собрать все в одном сообщении — так решить вопрос получится быстрее, заключили в пресс-службе.

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