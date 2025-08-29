На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова объяснила, что означает украинский термин «рашизм»

Захарова: слово рашизм означает Учение Раши
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Используемый на Украине термин «рашизм» фактически означает учение средневекового еврейского комментатора Талмуда Раши, а не России. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Поводом стал подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о «государственной политике национальной памяти украинского народа», в котором официально используется и определяется термин «рашизм».

«Почти все «-измы» в восточно-славянских языках строятся одинаково: от корня с добавлением суффикса. По этой модели «рашизм» может означать лишь одно — Учение Раши», — отметила Захарова.

Дипломат пояснила, что «Раши» — это акроним от имени «рабби Шломо Ицхаки», крупнейшего средневекового комментатора Талмуда и Танаха, духовного лидера еврейства Северной Франции.

«В своей ненависти к России неучи с Банковой умудрились узаконить оскорбление раввина XI века, человека, которого читают миллионы иудеев по всему миру», — заключила представитель МИД.

Зеленский подписал закон, который вводит термин «рашизм» в республике, 29 августа.

Ранее Захарова осудила принятый на Украине закон о памяти.

