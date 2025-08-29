На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп хочет отменить пакет иностранной помощи на $5 млрд

NYP: Трамп намерен отменить $5 млрд иностранной помощи, одобренной конгрессом
The White House via Twitter/Reuters

Президент США Дональд Трамп планирует отменить пакет иностранной помощи на сумму почти 5 миллиардов долларов, несмотря на то, что эти расходы уже были одобрены американским конгрессом. Об этом сообщает New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

Согласно публикации, Трамп намерен подать в конгресс запрос об отмене финансирования иностранной помощи и миротворческих операций незадолго до конца финансового года.

Такая процедура позволит обеспечить истечение срока использования денег до того, как законодатели успеют ответить на обращение президента.

29 августа администрация США сократила помощь развивающимся странам на $3,2 млрд, заявив, что многие программы «противоречат интересам США и не приносят пользы американцам». Согласно отчету, из $3,9 млрд ассигнований 2024 года по линии помощи развивающимся странам было изъято $3,18 млрд.

Ранее стало известно, сколько Трамп «сэкономил» на закрытии гуманитарных программ.

