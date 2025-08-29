На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белый дом сократил помощь развивающимся странам

Белый дом сократил $3,2 млрд помощи развивающимся странам
Scalia Media/Shutterstock/FOTODOM

Администрация США сократила объем иностранной помощи развивающимся странам на 3,2 миллиарда долларов, признав многие программы «противоречащими интересам США». Об этом сообщается в судебном документе, передает РИА Новости.

Согласно отчету, из запланированных на 2024 год 3,9 миллиарда долларов помощи было изъято 3,18 миллиарда долларов.

«Многие проекты оказывались в противоречии с американскими ценностями, вмешивались в дела других стран и помогали коррумпированным лидерам уходить от ответственности перед собственными гражданами, не принося при этом никакой пользы американцам», — отмечается в документе.

В качестве примеров неэффективного использования средств приводятся 24,6 миллиона долларов на климатические программы в Гондурасе, 38,6 миллиона долларов на биоразнообразие в Западной Африке и 13,4 миллиона долларов на развитие гражданской активности в Зимбабве.

В пятницу глава Госдепа США Марко Рубио сообщил, что агентство США по международному развитию (USAID) закрывается.

РИА Новости сообщило, что общая сумма прекращенных президентом США Дональдом Трампом программ «иностранной миротворческой деятельности» достигает $837 млн.

Ранее Трамп отменил выделение $1,5 млн на рекламу картин украинских художниц.

