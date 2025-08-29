Кабмин РФ продлил упрощенный доступ в медицину через переподготовку

Правительство РФ продлило действие упрощенного порядка допуска врачей трех специальностей к медицинской деятельности через профессиональную переподготовку. Об это сообщает «Интерфакс».

Теперь медики смогут в упрощенном порядке переучиваться на хирургов, анестезиологов-реаниматологов и травматологов-ортопедов до конца 2026 года. До нового постановления проходить переподготовку на эти специальности медики могли до 1 сентября 2025 года.

За период с декабря 2022 года по настоящее время положением об упрощенном доступе врачей этих специальностей к практике воспользовались около тысячи медиков, которые получили новые навыки и приступили к работе, что повысило уровень медицинского обслуживания населения.

При этом число бюджетных мест в ординатуру по указанным трем специальностям в 2023 году было увеличено с 2355 мест до 2580 мест, то есть на 10%.

До этого министр обороны РФ Андрей Белоусов рассказал, что гражданские врачи в зоне СВО получают втрое больше, чем в регионах.

Ранее в Петербурге студенты-медики вышли на уборку снега ради волонтерских баллов для ординатуры.