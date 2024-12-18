Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге студенты-медики вышли на уборку снега ради волонтерских баллов для ординатуры

В Петербурге студенты-медики расчистили платную парковку за баллы в ординатуру

close
Depositphotos

В Санкт-Петербурге около сотни студентов, преимущественно медиков, вышли на уборку платной парковки, чтобы получить волонтерские баллы, которые дают бонусы при поступлении в ординатуру. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, учащиеся вышли на уборку снега 17 декабря у здания Нотариальной палаты на Конной улице. За подобную деятельность студентам обещали начислить так называемые «волонтерские часы», которые могут помочь с поступлением.

Как объяснила собеседница СМИ, учащаяся Университета имени Мечникова, если набрать 300-400 часов, то студенту гарантированы дополнительные баллы, которые помогут пройти в ординатуру. За акцию 17 декабря студентам обещали 50 часов, что учащиеся назвали «щедрым предложением». Также баллы можно использовать для поступления в другие колледжи и вузы. Сейчас в Северной столице 32 вуза, которые участвуют в программе и учитывают волонтерские достижения студентов.

До этого во Владимирской области на подмогу дворникам для расчистки снега определили местных школьников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами