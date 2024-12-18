В Петербурге студенты-медики вышли на уборку снега ради волонтерских баллов для ординатуры

В Санкт-Петербурге около сотни студентов, преимущественно медиков, вышли на уборку платной парковки, чтобы получить волонтерские баллы, которые дают бонусы при поступлении в ординатуру. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, учащиеся вышли на уборку снега 17 декабря у здания Нотариальной палаты на Конной улице. За подобную деятельность студентам обещали начислить так называемые «волонтерские часы», которые могут помочь с поступлением.

Как объяснила собеседница СМИ, учащаяся Университета имени Мечникова, если набрать 300-400 часов, то студенту гарантированы дополнительные баллы, которые помогут пройти в ординатуру. За акцию 17 декабря студентам обещали 50 часов, что учащиеся назвали «щедрым предложением». Также баллы можно использовать для поступления в другие колледжи и вузы. Сейчас в Северной столице 32 вуза, которые участвуют в программе и учитывают волонтерские достижения студентов.

До этого во Владимирской области на подмогу дворникам для расчистки снега определили местных школьников.