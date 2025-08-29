В Кремле оценили положение ШОС

Сегодня Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стала одной из наиболее авторитетных региональных структур. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.
«Просто огромная региональная структура. В странах-участницах проживает практически половина населения планеты», — сказал помощник главы государства.
ШОС, основанная в 2001 году, является международной организацией, объединяющей Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Россию, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В качестве наблюдателей в организации участвуют Афганистан и Монголия, а партнерами являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Накануне посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что ШОС представляет собой альтернативный подход к международным отношениям, избегая блокового мышления и конфронтации, что объясняет растущий интерес к организации в мире. Дипломат отметил, что деятельность в рамках организации основывается на равенстве и учете интересов всех сторон.
Ранее Ушаков раскрыл одну из тем предстоящих переговоров Путина и Си Цзиньпина.