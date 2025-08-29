На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле оценили положение ШОС

Ушаков: ШОС сегодня стала одной из наиболее авторитетных региональных структур
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Сегодня Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стала одной из наиболее авторитетных региональных структур. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Просто огромная региональная структура. В странах-участницах проживает практически половина населения планеты», — сказал помощник главы государства.

ШОС, основанная в 2001 году, является международной организацией, объединяющей Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Россию, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В качестве наблюдателей в организации участвуют Афганистан и Монголия, а партнерами являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

Накануне посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что ШОС представляет собой альтернативный подход к международным отношениям, избегая блокового мышления и конфронтации, что объясняет растущий интерес к организации в мире. Дипломат отметил, что деятельность в рамках организации основывается на равенстве и учете интересов всех сторон.

Ранее Ушаков раскрыл одну из тем предстоящих переговоров Путина и Си Цзиньпина.

