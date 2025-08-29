На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России выразили признательность Турции за площадку для переговоров с Украиной

Ушаков: Россия признательна Турции за площадку для переговоров с Украиной
true
true
true
close
Murad Sezer/Reuters

Москва признательна турецким властям за площадку для переговоров России и Украины. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

«Турция играет важную роль в усилиях по поиску политико-дипломатического решения украинского конфликта, предоставляет стамбульскую площадку для прямых российско-украинских переговоров», — сказал он.

Во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент России Владимир Путин встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Саммит состоится в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.

Ушаков также добавил, что президент РФ на саммите ШОС сначала проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином в широком составе. После этого они пообщаются за чашкой чая в узком составе в формате «один плюс четыре».

В свою очередь издание Bloomberg сообщало, что главной темой предстоящих переговоров президента РФ Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, как ожидается, станет сотрудничество в энергетической сфере.

Ранее сообщалось, что Гутерриш отправится в Китай и встретится Си Цзиньпином.

