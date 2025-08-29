СМИ сообщили, что Трамп лишил Харрис государственной охраны

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
CNN: Трамп лишил Харрис государственной охраны, несмотря на указ Байдена
true
true
true
close
Brian Snyder/Reuters

Президент США Дональд Трамп лишил государственной охраны кандидата от демократов на прошедших выборах Камалу Харрис, несмотря на то, что бывший американский лидер Джо Байден своим указом продлил ее до лета 2026 года. Об этом сообщает CNN.

В Соединенных Штатах бывшие президенты находятся под пожизненной защитой. Харрис, как бывший вице-президент, получила шесть месяцев защиты после ухода с должности, согласно закону.

По данным источника, срок защиты должен был закончиться 21 июля, однако Байден тайной директивой незадолго до ухода с должности продлил условия защиты политика еще на год.

Действующий американский лидер в письме под названием «Меморандум министру внутренней безопасности» призвал «прекратить любые процедуры, связанные с безопасностью, помимо тех, которые требуются по закону, в отношении следующего лица, начиная с 1 сентября 2025 года: бывший вице-президент Камала Д. Харрис».

До этого ряд представителей Демократической партии США выразили нежелание видеть Харрис в качестве кандидата на выборах президента в 2028 году. Источник Politico отметил, что у демократов есть более перспективные кандидаты.

Ранее Трамп заявил, что «все хотят», чтобы он пошел на третий срок.

