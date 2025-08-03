На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Демократы посоветовали Харрис не участвовать в следующих президентских выборах

Politico: демократы не хотят видеть Камалу Харрис на выборах президента в 2028-м
true
true
true
close
Jacquelyn Martin/AP

Ряд представителей Демократической партии США выразили нежелание видеть бывшего вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата на выборах президента в 2028 году. Об этом пишет Politico.

«Многие стратеги-демократы, в том числе поклонники бывшего вице-президента, по-прежнему неоднозначно оценивают ее шансы на победу в 2028 году, несмотря на ранние опросы общественного мнения», — отмечается в публикации.

Журналисты также обратили внимание на отсутствие ясности в вопросе о том, располагала ли Харрис информацией о состоянии здоровья бывшего президента США Джо Байдена.

Отмечается, что неназванный бывший высокопоставленный сотрудник аппарата Харрис заявил, что у Демократической партии есть более перспективные кандидаты, и рекомендовал ей отказаться от участия в будущих президентских выборах.

30 июля Камала Харрис заявила о том, что не планирует баллотироваться на пост губернатора штата Калифорния в следующем году. Данное решение предоставляет ей возможность выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в США в будущем.

Ранее Харрис заявила, что не смотрела новости после ухода из Белого дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами