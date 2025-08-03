Демократы посоветовали Харрис не участвовать в следующих президентских выборах

Politico: демократы не хотят видеть Камалу Харрис на выборах президента в 2028-м

Ряд представителей Демократической партии США выразили нежелание видеть бывшего вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата на выборах президента в 2028 году. Об этом пишет Politico.

«Многие стратеги-демократы, в том числе поклонники бывшего вице-президента, по-прежнему неоднозначно оценивают ее шансы на победу в 2028 году, несмотря на ранние опросы общественного мнения», — отмечается в публикации.

Журналисты также обратили внимание на отсутствие ясности в вопросе о том, располагала ли Харрис информацией о состоянии здоровья бывшего президента США Джо Байдена.

Отмечается, что неназванный бывший высокопоставленный сотрудник аппарата Харрис заявил, что у Демократической партии есть более перспективные кандидаты, и рекомендовал ей отказаться от участия в будущих президентских выборах.

30 июля Камала Харрис заявила о том, что не планирует баллотироваться на пост губернатора штата Калифорния в следующем году. Данное решение предоставляет ей возможность выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в США в будущем.

Ранее Харрис заявила, что не смотрела новости после ухода из Белого дома.