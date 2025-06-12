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Военные из СНГ могут находиться в России без дактилоскопии

Путин разрешил военным СНГ жить в России без дактилоскопии до 2027 года
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Алексей Никольский/РИА Новости

Военные стран Содружества Независимых Государств (СНГ), обучающиеся в России, и их близкие могут до 31 декабря 2027 года временно пребывать в стране без необходимости проходить дактилоскопическую регистрацию. Соответствующий указ президента РФ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе говорится, что до 31 декабря 2027 года военнослужащие государств-членов СНГ, проходящие подготовку и обучение в воинских частях и военных образовательных организациях высшего образования при Минобороны РФ, их супруги, а также несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные) вправе временно пребывать на российской территории без прохождения обязательной дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования.

Указ вступает в силу со дня его подписания и официального опубликования, — 12 июня 2025 года. Документ подписан президентом России Владимиром Путиным.

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